Хабар за закриття кримінального провадження — на Луганщині судитимуть начальника слідчого підрозділу одного з відділів ГУ Нацполіції 

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно начальника слідчого підрозділу одного із відділів поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у червні 2020 року правоохоронець одержав неправомірну вигоду у розмірі 18 тис. грн, яка призначалася за закриття кримінального провадження стосовно діючого військовослужбовця Збройних Сил України, який проходить службу в районі проведення ООС.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, та за оперативного супроводу ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури