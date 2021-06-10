Хабар за звільнення від призову на строкову військову службу – на Закарпатті затримано військовослужбовця

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано військовослужбовця Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець одержав 3 тис доларів США хабара від батька двох призовників за відтермінування призову на строкову військову службу його синів та подальше звільнення від призову за станом здоров’я.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також правоохоронних органів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно зі співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора