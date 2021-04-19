Хабарі митнику за лояльність – на Житомирщині ДБР завершило досудове розслідування

ТУ ДБР у Хмельницькому завершило розслідування стосовно начальника одного із митних постів Київської митниці.

Слідство встановило, що посадовець організував схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців за безперешкодне митне оформлення вантажів.

Так, за один розмитнений вантаж чиновник просив від 400 до 800 доларів США. У разі ненадання вказаних коштів він погрожував створити штучні перешкоди у проходженні митного контролю, зокрема ініціювати проведення повного огляду вантажів та вжити заходів для збільшення вартості митних платежів.

Після одержання неправомірної вигоди посадовця затримали і цього ж дня йому повідомили про підозру.

Наразі начальника митного посту відсторонено від займаної посади.

Таким чином, посадовець митниці підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-яких дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід – ГУ БКОЗ СБУ.

ДБР