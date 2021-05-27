Хабарі з підприємця за дозвіл на облаштування парку – викрито керівників КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський»

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито виконувачів обов’язків директорів комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» КО «Київзеленбуд» та Національного природного парку «Голосіївський» (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду за погодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку «послугу» посадовець оцінив у 4 тис. дол. США.

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У свою чергу посадовець НПП «Голосіївський» вимагав та одержав від цього ж підприємця ще 54 тис. гривень за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності.

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26.05.2021 обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України. Керівника КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» — під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США, а в.о. директора НПП «Голосіївський» — під час одержання усієї суми хабара.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

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Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: Комунальне підприємство «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» при Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

Київська міська прокуратура

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