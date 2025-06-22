За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури виконувачці обов’язків директора державного фахового коледжу у Чернівецькому районі повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця налагодила корупційний механізм продовження статусу «студента» для військовозобов’язаних здобувачів освіти у фаховому коледжі, які навчались з метою отримання відстрочки від мобілізації.

Встановлено, що чоловіки фактично не брали участі в освітньому процесі та не мали допуску до складання іспитів. Це автоматично тягло за собою їхнє відрахування та скасування відстрочки. Однак підозрювана за грошову винагороду обіцяла вирішити все без їхньої участі — і допуск, і успішне складання заліково-екзаменаційної сесії. Таким чином військовозобов’язані могли й надалі формально залишатися студентами, отримуючи при цьому реальну відстрочку від призову.

Правоохоронці затримали освітянку в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди від студента мобілізаційного віку.

Під час обшуків у службових приміщеннях коледжу вилучено понад 100 тис грн готівки, а також чорнові записи з персональними даними студентів, більшість із яких — чоловіки віком понад 45 років, яким також потрібно було «закрити» сесію для продовження навчання та збереження відстрочки від призову.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області та Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора