Хабарі за підтвердження хронічних хвороб – у Львові поліцейські затримали завідувача відділення одного з медзакладів

Лікаря затримали під час отримання 1500 доларів США неправомірної вигоди.

Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції. До її організації причетний завідувач відділення-голова лікарсько-експертної комісії. За встановлення та оформлення діагнозів хронічних професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності, та видачі відповідних медичних висновків пацієнти повинні були сплачувати відповідну суму винагороди.

Сьогодні, 22 лютого, поліцейські затримали лікаря під час отримання від працівника підприємства 1500 доларів США неправомірної вигоди. Фігурант затриманий у поряду статті 208 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідуван

Національної поліції України