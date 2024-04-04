Хабарі за «правильні» діагнози: на Житомирщині затримано голову обласної ВЛК та його спільників

Корупційна схема полягала в отриманні неправомірної вигоди від військовослужбовців: 39-річний голова обласної військово-лікарської комісії обіцяв за винагороду підготувати «потрібний» висновок про непридатність до служби. Лікаря та ще двох його спільників затримали слідчі ГУНП в Житомирській області під час отримання чергового траншу.

Поліцейські встановили, що у Житомирі голова ВЛК та двоє його цивільних «помічників», віком 55 та 65 років, підшукували серед пацієнтів-військових, направлених для проходження комісії, зацікавлених в отриманні статусу непридатності до служби або ж групи інвалідності. Сприяли та надавали фальсифіковані довідки лікарі низки клінік в Житомирській, Вінницькій областях та місті Києві.

Посередники обіцяли «вирішити» такі питання за винагороду, їх вартість коливалася від 3 до 5 тисяч доларів залежно від реальних травм, поранень та захворювань клієнта, а також «бажаного результату».

3 квітня за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП Житомирщини затримано військового медика разом зі спільниками під час отримання хабаря. Черговий транш у розмірі 900 доларів – вилучено.

Того ж дня слідчі поліції області провели дев’ять обшуків в службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки, медичну документацію, чорнові записи, мобільні телефони, флеш-накопочувачі, жорсткі диски, автівки.

Учасників злочинної схеми викрили оперативники управління карного розшуку, міграційної поліції та кримінального аналізу ГУНП в Житомирській області. Поліцейські задокументували ще ряд фактів отримання хабарів фігурантами.

Слідчі оголосили лікарю підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Спільникам додатково інкриміновано пособництво (ч. 5 ст. 27 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Одночасно вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нині триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Фігурантам може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області