Хабарі за вступ до університету та складання іспитів – судитимуть декана факультету вишу на Запоріжжі

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівниці структурного підрозділу одного з університетів міста за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 58-річна жінка, обіймаючи посаду декана факультету, вимагала від абітурієнта грошову винагороду за сприяння у вступі до навчального закладу на бюджетну форму навчання та від студента за позитивну здачу сесії. Загальна вартість таких «послуг» складала 47 тис. грн. Одразу після одержання обумовлених сум її було затримано правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура