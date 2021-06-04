Хабарництво в органах поліції: на Харківщині судитимуть начальника сектору ГУНП та його спільника

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з секторів ГУНП в Харківській області та його спільника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, колишній начальник одного із секторів ГУНП в Харківській області пропонував своїм колегам, які звільняються з органів Національної поліції, вирішити питання, пов’язані з отриманням соціальних виплат у зв’язку з втратою працездатності. Зазначений співробітник поліції за грошову винагороду обіцяв посприяти у проходженні медико-соціальної експертної комісії, оформленні інвалідності та прискореному отриманні виплат. Гроші передавались через посередника, який раніше також був правоохоронцем, а наразі знаходиться у відставці.

Свого спільника поліцейський рекомендував як людину, яка допоможе з підготовкою та оформленням документів для призначення пенсії та виплати одноразової допомоги від держави.

Встановлено, що двоє поліцейських, після оформлення необхідної документації та отримання допомоги від держави на суму понад 145 тисяч гривень кожному, передали через посередника 30 тисяч гривень начальнику сектора ГУНП в Харківській області за вирішене питання.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури