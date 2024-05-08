Хабарництво: прокуратура вимагає позбавлення волі для ексочільниці Служби у справах дітей Хмельницької ОДА

Хмельницька обласна прокуратура оскаржує вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким колишній очільниці Служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації призначено покарання у виді штрафу за вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

В апеляційній скарзі прокурори вимагають призначити їй покарання у виді позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці 2020 року до посадовиці звернулось подружжя з приводу усиновлення хлопчика із Хмельницького обласного спеціалізованого будинку дитини. Керівниця служби пообіцяла їм сприяння. Свої «послуги» оцінила в сумі 5000 доларів США. Саме під час одержання у липні 2021 року цих коштів її було викрито правоохоронцями.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури