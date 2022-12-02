Хабарництво за здійснення польотів – на 5 років ув’язнено  в.о. декана Кропивницької Льотної академії НАУ

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури виконувача обов’язків декана Льотної академії НАУ визнано винним у вимаганні та отриманні 11 600 дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 3 роки, із конфіскацією усього майна.

Прокурори в суді довели, що керівник факультету вимагав та отримав від одного з курсантів кошти за допущення його до участі у навчальних польотах.

Досудове розслідування здійснювали співробітники управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Офіс Генпрокурора