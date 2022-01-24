Хакеру с Днепропетровщины дали 3 года за кражу паролей и запретили работать с компьютером

Молодой человек из Днепропетровской области ступил на скользкую дорожку киберпреступности и попался. Вместе с товарищем, они занимались тем, что взламывали аккаунты интернет-пользователей и продавали добытую там информацию заинтересованным киберпреступникам через тематические форумы.

В качестве первоначальной наводки, использовались базы интернет-пользователей, которые приятель покупал в хакерских сообществах. Эти списки пользователей айтишник прогонял через программу «All-in-one-checker-cracked», чтобы подобрать к ним связки email(телефон)/пароль и выбрать из те, что могут представлять «коммерческий» интерес.

Данная вредоносная программа взламывает аккаунты методом перебора паролей и анализирует содержимое популярных почтовых серверов, включая папки «Спам» и «Удаленные», и ищет нужную информацию (по ключевым словам, адресам и т.п). Ее цель – получение доступа к ценной конфиденциальной информации, а также банковским и электронным платежным аккаунтам.

Выполняя задание, хакер, в числе прочего, получил доступ к почтовому ящику HotMail некой гражданки Украины, что дало ему возможность получить ее персональные данные, которые, согласно действующего законодательства, являются информацией с ограниченным доступом, и он не имел права доступа к ней. Обнаружив взлом, женщина обратилась в Киберполицию, где и напали на след преступного тандема.

Согласно правовой квалификации, молодой человек совершил нарушение ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем, повлекшее утечку информации, по предварительному сговору группой лиц).

Когда подозрение хакеру было предъявлено, он испугался, сдал своего приятеля и пошел на заключение соглашения с прокурором о добровольном признании вины и стал всячески содействовать следствию. Правоохранители выяснили, что молодой человек ранее не привлекался за совершение преступлений, не состоит на учете нарколога и вообще, в целом, характеризуется положительно его окружением.

Согласно решению суда, совершенное правонарушение заслуживает наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. Помимо этого, молодого человека лишили права в течение года работать в сферах, связанных с использованием вычислительной техники, а также конфисковали его «орудие преступления» — ноутбук, с помощью которого он производил взлом интернет-аккаунтов.

Учитывая чистосердечное раскаяние и отсутствие криминальной предыстории, судья счел возможным исправление подсудимого без заключения за решетку, если в течение года он не совершит нового преступления. // internetua.com