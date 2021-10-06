Хакеры-шантажисты пожаловались на кражу у них семи миллионов долларов другими хакерами через «дыру» в вирусах для вымогательств

Один из взломщиков заявил, что группировка REvil таким образом «увела» у него семь миллионов долларов, пишет tjournal .

Исследователи кибербезопасности из компании Flashpoint стали свидетелями скандала в теневом сообществе хакеров-вымогателей после того, как стало известно о наличии зашифрованного бэкдора в вирусах-шифровальщиках, которые мелкие хакеры арендуют у крупной группировки REvil. Об этом сообщает ресурс ZDnet.

Бэкдор (от английского back door — «задняя дверь») — уязвимость, которую разработчик намеренно закладывает в программу. Впоследствии через эту уязвимость можно получить доступ к программе, чтобы похитить данные или выполнить любые другие функции.

Хакерская группировка REvil известна взломами крупных компаний — её вирусы шифруют все файлы на компьютерах и требуют перевести криптовалюту в обмен на ключи дешифровки. Также группировка сдаёт свои вирусы в аренду другим хакерам, получая за это 30% суммы выкупа. Однако анализ кода вирусов REvil показал, что в них есть зашифрованный бэкдор, который позволяет членам группировки перехватывать переговоры своих заказчиков с жертвами и «уводить» всю сумму выкупа.

Другими словами, когда хакер с помощью вируса REvil успешно взламывает свою жертву и начинает вымогать деньги за ключ дешифровки — участник REvil может незаметно для хакера подключиться к переговорам, выдавая себя за него, забрать весь выкуп жертвы себе и отдать ей универсальный ключ дешифровки. О существовании такого ключа также стало известно недавно.