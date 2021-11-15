Харків’янин отримав 9 років позбавлення волі за замах на вбивство поліцейського у метрополітені

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова судом визнано винним 54-річного харків’янина у вчиненні замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку (ст. 348 КК України) та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2019 року чоловік переслідував з ножем двох жінок. Злякавшись, вони пішли до метрополітену та звернулись за допомогою до працівника правоохоронного органу.

Поліцейський, виконуючи свої службові обов’язки по охороні громадського порядку, підійшов до чоловіка. 54-річний харків’янин в цей час швидко дістав з карману кухонний ніж та наніс удар в область серця, спричинивши поліцейському тілесні ушкодження.

Вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова чоловіка визнано винним у вчиненні, передбаченого ст.348 КК України, та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури