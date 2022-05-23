Харків’янина судитимуть за нанесення ножового поранення власному сину
Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Октябрського районного суду м. Полтава обвинувальний акт стосовно харків’янина за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, 10 лютого 2022 року в Салтівському районі м. Харкова чоловік перебував вдома разом зі своїм 36-річним сином. Між ними виникла суперечка, і розлючений батько, схопивши кухонний ніж, наніс ним удар своєму сину в живіт.
Горе-батьку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet