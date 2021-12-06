Харків’янина, який вбив свою співмешканку, засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 30-річного чоловіка в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За інформацією начальника управління Тетяни Сотнікової, досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2019 року чоловік, перебуваючи у квартирі разом зі своєю співмешканкою, посварився з нею. На ґрунті сварки, чоловік, стоячи біля дивану, коли жінка лежала на спині, наніс їй близько 20 ударів по різних частинах тіла.

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Причиною смерті потерпілої стала закрита тупа травма тулуба з переломом ребра, розривом селезінки, що в своєму перебігу призвела до крововтрати.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав частково. Чоловік пояснив, що тільки двічі вдарив потерпілу та зазначив, що ударів, які б могли завдати смерті потерпілий не наносив.

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22 листопада 2021 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура

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