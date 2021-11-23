Харків’янину повідомили про підозру в нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському

22-річного громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 21 листопада біля кафе на площі Павлівській сталася бійка. Інформація про конфлікт надійшла до поліції о 03:54. За адресою виїжджали патрульні поліцейські. В ході з’ясування обставин події на місці 22-річний чоловік поводив себе агресивно, чинив опір та наніс тілесні ушкодження працівнику поліції.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

22 листопада 22-річному затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Харківської області