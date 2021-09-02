Харків’янку судитимуть за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин

Салтівською окружною прокуратурою міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної дівчини за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина, співпрацюючи з Інтернет — магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, повинна була відшукувати схованки із психотропними речовинами та наркотичними засобами, які в подальшому повинна була розфасовувати в окремі згортки та розкладати кожен із згортків в окреме місце, фотографувати зазначене місце, наносити на фото пояснювальні написи та відправляти вказані фото іншій особі, яка, в свою чергу, повинна була через мережу Інтернет забезпечити їх реалізацію.



9 липня 2021 року дівчину затримано в порядку ст. 208 КПК України. 10 липня цього року їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України. Проте у ході досудового розслідування викрито 9 епізодів злочинної діяльності дівчини. Після цього повідомлення про підозру було змінено за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Московським районним судом м. Харкова підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

31 серпня 2021 року окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно дівчини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури