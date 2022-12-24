Харків’янин через злочинну схему та хабар намагався разом з клієнтом нелегально покинути межі країни

Слідчі поліції Закарпаття повідомили мешканцю Харківщини про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Підшукавши собі клієнта, чоловік намагався потрапити до сусідньої Словаччини через надання хабаря інспектору прикордонної служби. Зловмисника затримали «на гарячому», одразу ж після дачі правоохоронцю неправомірної вигоди. У справі триває слідство

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та співробітниками відділу внутрішньої та власної безпеки по 94 прикордонному загону, викрили мешканця Харківської області на організації незаконного перетину через кордон осіб призовного віку.

Правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік не лише сам планував незаконно покинути межі країни, а й підшукав собі для цього ще одного клієнта – 37-річного харків’янина.

Останній, за попередньою домовленістю, приїхав для цього на Закарпаття та передав організатору наперед обумовлену плату – 1000 доларів США.

Для того, щоб організувати безперешкодний перехід кордону, організатор схеми намагався домовитися про сприяння у цьому з інспектором прикордонної служби.

21 грудня чоловік зустрівся з військовослужбовцем прикордонної служби в лісовому масові поблизу Ужгорода та запропонував йому за грошову винагороду надати інформацію про місця розташування прикордонних нарядів та посприяти йому та його клієнтові потрапити до Словаччини в обхід пунктів пропуску.

В ході контролю за вчиненням злочину зловмисника було затримано одразу ж після передачі грошових коштів інспектору прикордонної служби. Грошові кошти – близько 19 тисяч гривень неправомірної вигоди та іншу частину в сумі 500 доларів США, які фігурант залишив собі, як оплату за організацію незаконного переправлення свого клієнта – вилучено. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та звернулися до Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Іншому чоловікові, який хотів скористатися такими незаконними послугами фігуранта, передбачена адміністративна відповідальність за ст.204-1 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області