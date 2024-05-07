Харків’янин неодноразово поширював тези роспропаганди і сподівався на захоплення Харкова російськими окупантами 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, харків’янин, будучи українцем за паспортом, але не за свідомістю, активно підтримував так званий «руський мир». На погляди чоловіка не повпливало ані те, що він на власні очі бачив наслідки обстрілів російською армією житлових кварталів Харкова, ані те, що раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців за висловлювання антиукраїнських поглядів.

У проросійських чатах у месенджері «Telegram» підозрюваний поширював наративи кремлівської пропаганди — вшановував пам’ять так званих «героев новороссии», цитував російських «воєнкорів», називав командування ворожої армії «нашим» і сподівався на «освобождение Харькова».

Крім того, підтримуючи «спецоперацию», чоловік розповсюджував фейки, головною метою яких була дискредитація українських захисників.

За результатами проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, тези, поширені підозрюваним, містять ознаки виправдовування і визнання правомірною збройної агресії рф проти нашої держави.

Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності шанувальника «руського миру» і викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура