Харків’янин організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему «Шлях» 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, керівник волонтерської організації організував злочинну схему щодо незаконного перетину кордону України військовозобов’язаними громадянами, які не мають для цього законних підстав.

Підозрюваний підшукував «клієнтів» і пропонував за 2500 доларів США внести їхні дані до системи «Шлях», завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави у якості водіїв-волонтерів.

Оплативши послугу, «клієнти» передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи. Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради.

Чоловіка затримано 25 вересня цього року в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним коштів за «послугу». Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу УМП ГУНП в Харківській області та Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура