Харків’янин отримав 10 років ув’язнення за розповсюдження психотропів 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 33-річного чоловіка в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропів в особливо великих розмірах, вчинених повторно (ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що харків’янин вирішив заробляти на життя незаконним способом. У березні 2021 року чоловік замовив в онлайн-магазині пакунок з психотропною речовиною «PVP», щоб у подальшому збувати її. Зловмисник розкладав згортки по місту, а потім передавав кінцевим покупцям, де саме лежить «закладка».

Правоохоронці викрили чоловіка 15 березня 2021 року. При собі він мав майже 200 згортків, а також п’ять прозорих полімерних пакунків з психотропною речовиною.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав і наполягав на тому, що не мав на меті збувати психотропи. Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Київським районним судом м. Харкова обвинувального вироку.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура