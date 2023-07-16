Харків’янин убив трьох родичів, захопив авто та скоїв смертельну ДТП
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України) та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
За даними слідства, вдень 16 липня 20-річний чоловік вбив у квартирі по вул. Метробудівників у м. Харкові свою 10-річну сестру, мати та вітчима. Попередньо, у всіх трьох загиблих виявлено ножові поранення.
Після скоєння вбивств зловмисник через службу таксі викликав автомобіль. Під загрозою застосування ножа він відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом.
Під час керування в районі перехрестя проспекту Героїв Праці та Гвардійців Широнинців зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.
Після скоєння злочинів правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому. Після цього прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet