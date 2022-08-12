Харків’янин забив власного батька до смерті та переховувався від слідства

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова до Ленінського районного суду м. Полтави направлено обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у липні 2014 року у квартирі в Слобідському районі Харкова батько і син разом вживали алкогольні напої.

Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого син наніс численні удари батькові по обличчю та тулубу, а коли той впав на підлогу, став бити потерпілого ще й ногами. Потім син вийшов з квартири, сподіваючись, що коли повернеться, вони з батьком помиряться. Проте виявилось, що силу свою не розрахував — від отриманих травм його батько помер на місці.

21 липня 2014 р. зловмиснику було повідомлено про підозру. Не бажаючи нести відповідальність за скоєне, він переховувався від правоохоронних органів до квітня 2022 р., поки його не було затримано та взято під варту.

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Харківська обласна прокуратура