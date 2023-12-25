Харків’янина судитимуть за низку крадіжок: серед потерпілих – волонтер

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом неодноразових крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, у листопаді цього року знову порушив закон, вчинивши низку крадіжок.

Одним з потерпілих від дій обвинуваченого став чоловік, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків.

Крім того, крадій проникав до гаражів, розташованих в Основ’янському районі м. Харкова, та виносив звідти чуже майно — литі диски, дрібну побутову техніку і навіть продукти харчування.

Усього встановлено чотирьох потерпілих.

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура