Харків’янина судитимуть за низку крадіжок: серед потерпілих – волонтер
Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом неодноразових крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
За даними слідства, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, у листопаді цього року знову порушив закон, вчинивши низку крадіжок.
Одним з потерпілих від дій обвинуваченого став чоловік, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків.
Крім того, крадій проникав до гаражів, розташованих в Основ’янському районі м. Харкова, та виносив звідти чуже майно — литі диски, дрібну побутову техніку і навіть продукти харчування.
Усього встановлено чотирьох потерпілих.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводив СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.
Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet