Харківʼянина, який розголосив позиції ППО ЗСУ, ув’язнили на 5 років

Московський районний суд міста Харкова визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розміщення Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 квітня.

21 червня 2022-го обвинувачений зі свого домашнього компʼютера залишив у Facebook коментар: «Так зенитные возле меня стартуют — позиция между МЖК и окружной. Сначала огонь, потом взлетает зенитная ракета (по наклону даже видно в какую сторону улетает), потом тишина и потом начинаешь считать секунды, чтобы оценить расстояние».

Військові підтвердили, що на місцевості між житлокомплексом та Харківською кільцевою дорогою перебували підрозділи ЗСУ, що виконували бойове завдання з відсічі збройної агресії проти України. Зокрема, була розгорнута позиція з озброєнням ППО, що прикрикривала місто від засобів повітряного нападу противника. Ці позиції з 26 червня по 30 липня 2022 року були обстріляні пʼять разів.

У судовому засіданні чоловік підтвердив, що писав той коментар, але вини за собою не визнав. Розповів, що вікна бачив пуски зенітних ракет і встановив закономірність, якщо зенітні стартують, то приліт буде приблизно через 2 -2,5 хвилини, тобто ракети стартують на перехват або буде приліт. А якщо ракета зенітна не стартує, то прильоту не буде. Якщо ж зенітні ракети пішли, то буде приліт. Тому, коли старий знайомий, якого він знає більше 20 років, запитав: «Чи будуть ще прильоти?», він у в коментарях відповів. Писав, щоб попередити про прильоти. У своєму коментарі конкретних координатів не писав.

На сторінці у мережі «Facebook» видно, що її власник періодично публікував відомості про вибухи у Харкові.

Суд критично оцінив показання обвинуваченого, що він не знав про заборону поширення такої інформації. Зʼясувалося, що у 1987-1989 роках цей чоловік проходив службу в військовій частині на території Білорусі, був спеціалістом по ракетному озброєнню і такелажником, тобто володів відповідними знаннями.

Чоловіка засудили до 5 років тюремного покарання. Наразі він уже перебуває під вартою.