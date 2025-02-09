Харківʼянина за ворожу пропаганду і здачу позицій ЗСУ засудили до 5,5 років ув’язнення

Орджонікідзевський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у злочинах проти основ національної безпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 лютого.

За матеріалами справи, йдеться про жителя міста Харкова, який в умовах незалежної України отримав освіту та професію водія, має постійне місце роботи та дохід, але сповідував проросійські погляди.

Ввечері 15 лютого 2024 року чоловік переглядав Telegram і долучився чату спільноти «На самом деле в Харькове чат», в якому поширювалися ідеї підтримки агресії РФ. У цьому чаті обвинувачений повідомив про перебування підрозділів Збройних Сил України на території підприємства: «По Харькову база волонтер на Боварии бывший жир комбинат тоже всё было для всук».

6 березня 2024-го він поширив допис у чаті Telegram, використовуючи цитати: «Поклон Вам Солдаты России! «Храни вас Бог, пацаны!».

Крім того, в перід із 12 по 19 травня зловмисник у приватних повідомленнях Telegram з акаунта «Правда 2022» писав про місця розташування ЗСУ в Харкові з можливістю ідентифікації на місцевості. Загадом йдеться про 7 епізодів передачі інформації.

30 травня 2024-го коригувальника затримали і помістили в слідчий ізолятор.

23 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд міста Харкова засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі. У січні 2025-го за скаргою прокурора апеляційний суд посилив покарання до 5 років і 6 місяців.

У лютому 2025 року зʼявився ще один вирок, який стосувався аналогічних епізодів, які чомусь не ввійшли до першої справи.

Обвинувачений визнавав вину повністю, каявся, просив врахувати, що він сприяв розкриттю злочину, просив вибачення. Він тільки не погожувався з епізодом передачі інформації про ЗСУ за 15.02.2024. Інформацію подібного змісту він розміщував пізніше, а саме 12.05.2024, за його вже судили, тому вважав, що не повинен нести відповідальність двічі. Але суд не прийняв до уваги ці доводи, оскільки йшлося про два різні епізоди.

Остаточне покарання за обома вироками складає 5 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна.