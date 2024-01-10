Харківʼянину, який порізав товариша, убив власну родину та спричинив смертельну ДТП, загрожує довічне увʼязнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного чоловіка за вчинення низки злочинів.

За даними слідства, 14 липня 2022 року обвинувачений, перебуваючи у квартирі по вул. Валентинівській у м. Харкові в компанії своїх шкільних знайомих, напав з ножем на одного з товаришів. Потерпілий в цей час сидів за столом на кухні, коли «любʼязний друг» вдарив його ножем у шию. На щастя, чоловік вижив, а зловмисника встигли зупинити гості.

Вже через два дні обвинувачений вбив у квартирі по вул. Метробудівників у м. Харкові свою 10-річну сестру, яка мала проблеми із здоровʼям з дитинства, мати та 71-річного дідуся.

Він наніс всім трьом множинні удари ножем. Вбивав родину зловмисник по черзі: спочатку сестру, потім дідуся. Останньою жертвою вбивці стала рідна матір.

Після скоєння вбивств чоловік намагався швидко втекти з квартири. Перед вчиненням злочинів він чув, як його мати викликала таксі. Він вийшов на вулицю, коли водій приїхав на місце призначення.

Погрожуючи ножем, він відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом. Під час керування зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.

Правоохоронці затримали харківʼянина в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.

Харківʼянину інкриміновано: незакінчений замах на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України), умисне вбивство трьох осіб, одна з яких є малолітньою дитиною (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України), незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова. Максимальне покарання, яке загрожує харківʼянину, — довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура