Харківська поліція розшукує підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої (фото)

Харківським РУП № 3 встановлюється особа та місцезнаходження невідомого чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Його прикмети: на вигляд 25-35 років, зріст близько 175-180 см, середньої статури, світло-русяве волосся середньої довжини, світла щетина, зуби жовті, на лівій кісточці стегна свіжий шрам круглої форми, схожий на монету.

Був одягнений в темні шапку, куртку, джинси, взуття, за спиною мав рюкзак. Весь одяг без будь-яких розпізнавальних знаків.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: (057)7059363, 7059300 (чергова частина УКР ГУНП в Харківській області), (057) 3387880 (чергова частина ХРУП № 3) або 102.

Відділ комунікації поліції Харківської області