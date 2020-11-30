Харківська прокуратура вимагає витребувати нежитлові приміщення вартістю ₴870 тис. на користь територіальної громади

Прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 до Фрунзенського районного суду м. Харкова направлено позовну заяву про витребування нежитлових приміщень вартістю 870 тис. грн на користь територіальної громади та скасування державної реєстрації права власності приватних осіб.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, встановлено, що в січні 2020 року приватний нотаріус на підставі заяви фізичної особи зареєстрував за нею право власності на нежитлові приміщення, розташовані в житловому будинку по пр. Московському.

При цьому на підтвердження права власності вказаною фізичною особою надано лише технічний паспорт та довідку приватного суб’єкта технічної інвентаризації. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначені документи не є правовстановлюючими.

У подальшому вказані приміщення площею 145 кв. м відчужено іншій фізичній особі за договором дарування. Разом з цим встановлено, що це нерухоме майно перебуває у власності територіальної громади м. Харкова та на балансі Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

Ці обставини стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Крім того, наразі судом вирішується питання відкриття провадження у справі за фактами зловживання повноваженнями приватними нотаріусами у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури