Харківські детективи викрили чоловіка, який двічі «замінував» заклад у Львові

Зловмисник кілька днів поспіль повідомляв про підготовку до вибуху в торгово-розважальному комплексі на вулиці Кульпарківській через невиплату братом грошового боргу. Сьогодні суд заарештував чоловіка.

Повідомлення про мінування надійшли до оператора служби «102» 24 та 25 січня 2019 року.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління спільно з оперативними працівниками Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури було встановлено 38-річного мешканця міста Рубіжне Луганської області, який міг бути причетним до вчинення вказаного злочину, зокрема, мав мотив до його скоєння.

За результатами фоноскопічної експертизи отриманих зразків голосу фігуранта встановлена їх тотожність голосу особи, яка здійснила повідомлення до поліції.

Детективи з’ясували, що у такий спосіб зловмисник хотів помститися своєму брату, який заборгував йому 1 850 000 гривень і орендував приміщення у ТРК у Львові.

4 березня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання правопорушника. Цього ж дня Київський районний суд Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння злочину чоловіку загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області