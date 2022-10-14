Харківські поліцейські повідомили про підозру «вагнерівцю», який воював на боці російських окупантів

У 2014 році місцевий мешканець вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер».

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з іншими підрозділами продовжують проводити заходи для встановлення осіб, що входять до складу незаконних воєнізованих збройних формувань та воюють у складі окупаційної армії.

В ході таких заходів співробітники УСР в Харківській області встановили особу одного з бойовиків російської приватної військової компанії. Це – 39-річний мешканець Харківщини. У 2014 році він вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер».

Фігурант воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області. Після повномасштабного вторгнення рф на територію України брав участь у боях на харківському напрямку. За «самовіддану працю» отримав від псевдовлади «георгієвскій крєст днр».

Під час розслідування поліцейські зібрали докази, які стали підставою для повідомлення найманцю про підозру. 13 жовтня слідчі слідчого управління поліції Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури заочно оголосили підозру за ч. 2 ст. 260 (Участь у складі не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

За такі дії українським законодавством передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України