Харківські слідчі підозрюють директора приватної будівельної компанії у заволодінні грошовими коштами в особливо великих розмірах

Чоловік уклав договір з представниками районної влади на здійснення капітального ремонту дитячого садка, на який було виділено більше 6 мільйонів гривень державних коштів.

Слідчі довели, що за сприяння 77-річного підприємця вартість фактично виконаних робіт було завищено, в результаті чого підозрюваний отримав незаконний прибуток від даної угоди у розмірі майже 2 мільйони гривень.

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