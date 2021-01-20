Харківські слідчі завершили досудове розслідування за фактом злочинної діяльності міжрегіональної групи шахраїв

Протягом 2017-2020 років зловмисники обманом заволодівали грошовими коштами та продукцією підприємців Харківської області та інших регіонів України. Загальна сума матеріального збитку склала майже 400 тисяч гривень.

Слідчо-оперативні дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, проводилися службою детективів слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу угруповання входили два чоловіка та п’ять жінок віком від 20 до 34 років, які використовували декілька злочинних схем. Зокрема, протягом 2017-2019 років шахраї розміщували у сільських засобах масової інформації оголошення про, нібито, продаж організацією товарів народного вжитку, сільськогосподарської продукції, палива, або знаходили в мережі Інтернет аналогічні оголошення підприємців. У подальшому зловмисники пропонували потерпілим зробити передплату за товари або під виглядом перевізників просили оплатити послуги перевезення та заволодівали переведеними коштами. Також слідчими встановлено декілька фактів, коли правопорушники зникали після отримання товарів для перевезення.

Всього органом досудового розслідування задокументовані 16 епізодів злочинів, вчинених учасниками угруповання.

У липні 2020 року харківські правоохоронці провели 9 обшуків на території 3 регіонів України, під час яких вилучили незаконно здобуті грошові кошти та інші цінності, записи «чорної бухгалтерії», засоби зв’язку та іншу техніку. На даний час четверо зі зловмисників перебувають під вартою, ще двом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На майно підозрюваних накладений арешт

18 січня 2021 року обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлений до суду.

Відповідно до санкції статті, зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області