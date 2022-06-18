Харківський «узбек» здійснив наругу над гербом України (фото)

Заочно повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України.

Про це інформує Харківська обласна прокуртура.

14 червня 2022 року чоловік перебував біля дошки пошани почесних громадян смт Шевченкове Куп‘янського району.

З особливом цинізмом він спільно зі своїм знайомим зірвав малий Державний Герб України, розриваючи його на частини. Після цього чоловіки кинули розірваний герб на землю, спаплюживши честь та гідність державного символу України. Ще один їх спільний знайомий знімав злочин на відео.

Наразі повідомлено підозру одному зі зловмисників, а інші фігуранти кримінального провадження встановлюються.

Із тексту підозри вбачається, що підозрюваний Андрій Стрижко є громадянином Узбекистану, який проживав у смт Шевченкове на Харківщині. // Судовий репортер