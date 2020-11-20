Харьковчанин, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с полицейскими

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В Харькове гражданин Жило, угрожавший взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, таки подорвал ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник 01

Ранее стало известно, что сегодня днем, 20 ноября, в Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены.

Во время переговоров мужчина таки подорвал гранату.

В результате взрыва он получил осколочные ранения и травматическую ампутацию кисти левой руки.

Правонарушитель был задержан.

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