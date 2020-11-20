Харьковчанин, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с полицейскими

В Харькове гражданин Жило, угрожавший взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, таки подорвал ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что сегодня днем, 20 ноября, в Харькове гражданин Жило угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены.

Во время переговоров мужчина таки подорвал гранату.

В результате взрыва он получил осколочные ранения и травматическую ампутацию кисти левой руки.

Правонарушитель был задержан.