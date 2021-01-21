Харьковская фирма переделывала травматическое оружие в боевое и продавала его криминалитету

В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминалитета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер харьковского управления СБУ Владислав Абдула.

Организовал незаконный «бизнес» руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольному изготовлению он привлекал подчиненных работников.

Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов. Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи переработанных пистолетов, а также патронов к ним. Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства после сбыта очередной партии оружия.

Во время спецоперации изъяли пять переработанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов. // Преступности.НЕТ