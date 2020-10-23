Хазяїн в процесі випивки так вдарив гостя металевою трубою що той помер

Тернопільським міськрайонним судом задоволено клопотання слідчого поліції, погодженого із прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві, скоєному 20 жовтня 2020 року у с. Нараїв Бережанського району Тернопільської області.

Нагадаємо, Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Встановлено, що 20 жовтня 2020 року підозрюваний разом з односельцем розпивали алкогольні напої. Між ними виник побутовий конфлікт і зловмисник вдарив гостя металевою трубою, спричинивши тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер на місці події. Зловмисник відтягнув тіло чоловіка на город, де його виявили сусіди та зателефонували до поліції.

Особі оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури