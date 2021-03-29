Херсонский «бизнесмен» торговал «элитным» фальсификатом известных мировых брендов

Работники Главного управления ГНС в Херсонской области изъяли подозрительной «брендовый» алкоголь у местного бизнесмена.

“В ходе проведенного комплексного оперативного мероприятия было установлено, что бизнесмен занимался реализацией алкогольной продукции известных брендов в ассортименте, без марок акцизного налога и уплаты соответствующего налога”, — сообщили в пресс-службе.

“Элитные” напитки сомнительного качества приобретались в больших пакетах Bag-in-Box через интернет-магазины, а дальше реализовывалось в магазине бизнесмена.

“За нарушение порядка торговли алкогольными напитками к предпринимателю будут применены 80 тыс. гривен штрафных (финансовых) санкций. Сейчас следственные действия продолжаются”, — резюмировали в пресс-службе. // УНН