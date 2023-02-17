Херсонський рекламіст розміщував у місті білборди з гаслами російських окупантів

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримали власника місцевого рекламного агентства.

Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час окупації Херсона пішов на співпрацю з представниками держави-агресора.

З метою прикриття своєї діяльності він перереєстрував за російським законодавством рекламний бізнес на родичку дружини. А сам став заступником директора рекламної агенції.

Фактично він забезпечував надання окупаційній владі послуг з виготовлення та розміщення реклами з проросійською тематикою.

За його сприяння на тимчасово окупованій території Херсонщини розміщувались пропагандиські плакати і білборди з гаслами держави-агресора.

Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора