«Хитрый» мошенник на таможне лишился микроавтобуса-двойника

В Закарпатье на украинско-венгерской границе ночью пытались вывезти за границу микроавтобус-двойник.

46-летний житель Черновцов выбрал для пересечения границы таможенный пост «Лужанка». Ехал в три часа ночи, надеясь, видимо, на невнимательность таможенников. Во время прохождения таможенного контроля в «красном коридоре» подал декларацию со сведениями о грузопассажирском транспортном средстве марки «Мерседес-Бенц» модели «Спринтер 316 СDІ».

Но таможенники решили тщательно проверить микроавтобус в боксе углубленного досмотра. Вот там и было установлено, что номерное обозначение кузова не соответствует номеру кузова, обозначенному в свидетельстве о регистрации микроавтобуса.

В свою очередь водитель отказался что-либо объяснять, зато пассажир, который с ним следовал, рассказал таможенникам, что номерные знаки сняли из поврежденного микроавтобуса той же модели для поездки в Бельгию.

Сейчас составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Микроавтобус-двойник, стоимостью почти 350 тысяч гривен изъят до решения суда. // ua-reporter.com