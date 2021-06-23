Хлопець з дівчиною викрали припаркований на проспекті Науки мотоцикл та заховали його у квартирі

Завдяки оперативно-розшуковим заходам правоохоронці затримали зловмисників. Окрім того, в оселі фігурантів поліцейські виявили ще двох осіб, які перебували у розшуку за вчинення майнових злочинів.

До поліції Києва звернувся чоловік із повідомленням про крадіжку його мотоцикла на проспекті Науки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Як розповіла начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанна Кухаревська, власник транспортного засобу пояснив поліцейським, що у викраденому мотоциклі встановлений GPS-трекер:

«Ми розпочали комплекс оперативно-розшукових дій, опитали свідків та опрацювали відео з камер спостереження. Завдяки злагодженій співпраці дільничних, оперативників та слідчих ми встановили, що чоловік з жінкою помітили мотоцикл, який стояв біля будинку пристебнутий ланцюгом і вирішили його викрасти. Тож далі вони відрізали захисний ланцюг і покотили транспортний засіб до своєї оселі».

Слідчі провели невідкладний обшук за місцем мешкання фігурантів, де виявили та вилучили викрадений мотоцикл та знаряддя злочину. Спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 20-річна та 18-річний кияни. Наразі дівчина перебуває у статусі обвинуваченої за зберігання наркотиків і крадіжки на території столиці.

«Також під час затримання фігурантів у їх оселі ми встановили ще двох осіб, які знаходяться у розшуку за вчинення майнових злочинів. З ними поліцейські провели необхідні слідчі дії», — додала майор поліції Маріанна Кухаревська.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили спільникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Районний суд обрав 18-річному молодику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, зловмисниці – тримання під вартою. За свій вчинок фігурантам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва

Христина Кір’якова