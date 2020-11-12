«Хлопці, по тисячі кожному і все буде добре» – водій з ознаками сп’яніння пропонував патрульним хабар

У Вінниці за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Toyota Avensis. У водія були ознаки алкогольного сп’яніння, тому інспектори запропонували чоловікові пройти огляд.

Його такий стан справ, очевидно, не влаштував, і він всіляко став натякати на те, щоб домовитись з патрульними про уникнення відповідальності за грошову винагороду.

Поліцейські 7 разів попереджали порушника, що за дачу хабаря передбачена кримінальна відповідальність, проте в результаті його це не переконало. Дорогою до медзакладу, знаходячись в службовому автомобілі, водій кинув до кишені пасажирського сидіння гроші зі словами: «Хлопці, по тисячі кожному і все буде добре».

Після цього патрульні зупинили автомобіль та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх подальших обставин справи. Проходити огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився.

На 41-річного водія автомобіля Toyota склали протокол. // Вартові еспресо