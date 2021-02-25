Хмельницькі поліцейські затримали «квартирників», які, ймовірно, «працювали» на території кількох областей

Учора, близько 17-ї години, надійшло повідомлення на лінію 102 від схвильованої хмельничанки, що на вулиці Подільській у під’їзді будинку знаходяться підозрілі особи, які оглядають двері сусідніх квартир.

За лічені хвилини ТОРівці прибули за вказаною адресою та у дворі будинку помітили підозрілого чоловіка, який підпадав під опис заявниці. Інспектори наздогнали його та затримали. Ним виявився 29-річний житель міста Нетішин. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка деформовані ключі та предмети схожі на «відмички».

Двоє його напарників спробували втекти на автомобілі Seat. Щоб їх затримати «на гарячому», одразу після скоєння крадіжки по вулиці Подільській, працівники поліції Хмельниччини провели масштабну операцію.

В результаті введення на території області плану «Перехват» та виставлення мобільних блокпостів автомобіль з підозрюваними затримали на в’їзді в місто Старокостянтинів працівники місцевого відділу поліції. Ними виявилися двоє жителів міста Славута 40 та 38 років.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили і вилучили значну кількість викрадених речей: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, ігрові приставки, ювелірні вироби, годинники, грошові кошти і навіть елітні парфуми, а також рукавички та знаряддя злому.

Наразі усіх трьох чоловіків поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів як на території Хмельницької, так і інших областей.

Патрульна поліція Хмельницької області