Хмельницькі поліцейські ліквідували діяльність мережі підпільних тютюнових цехів та вилучили продукції на ₴5 млн.

Спершу виробництва нелегального бізнесу з перероблення сировини для цигарок знаходилися в Хмельницькій області, а потім – в Тернопільській. Один цех розміщувався на території домоволодіння одного з ділків, другий – на старій колгоспній фермі. Підготовлену сировину збували по всій країні, зокрема і підпільним виробникам цигарок. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9 тонн тютюну, виробничі лінії, гроші тощо.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНП, до організації протизаконної діяльності причетні мешканці двох областей. Не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення та здійснення торгівлі підакцизними товарами, налагодили виробничий процес. Самі зібрали обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну – сировини для подальшого виготовлення цигарок.

Частину тютюну вирощували самостійно, решту скуповували у підприємців. Спершу цехи знаходилися в Хмельницький області, потім ділки перемістили виробництво на Тернопільщину – на території домоволодіння одного з учасників та в приміщенні колишньої ферми. Готову продукцію збували гуртовими партіями за ціною від 300 до 450 грн за кілограм залежно від сорту тютюну по всій території держави. Серед покупців були також підпільні виробники цигарок. За отримані гроші купували автівки та нерухомість.

Поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели слідчі дії на території Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей – у підпільних цехах, за місцями проживання ділків та на складах. За їх результатами вилучили:

– 3 кустарні лінії для подрібнення та обладнанням для сушки тютюну

– майже 6 000 кг готового до продажу тютюну,

– понад 3 000 кг висушеного та спресованого листя тютюну,

– 300 коробок з гільзами (500-550 одиниць в кожній) для самостійного виготовлення цигарок з фільтром та пристрої для набивки гільз,

– 3 транспортні засоби, чорнові записи,

– гроші в іноземні та національній валюті загальною сумою майже 500 тис. грн.

Загальна вартість вилученої продукції та сировини, за цінами «чорного ринку», сягає 5 млн грн.

Після проведення низки процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозр причетним особам. Кримінальне провадження розслідується за статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України