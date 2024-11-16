Хмельницькі поліцейські ліквідували мережу нарколабораторій і затримали 9 учасників злочинної організації

Мережа нарколабораторій знаходилася на території Києва та Київської області. Збували «товар» гуртовими партіями роздрібним дилерам, а ті вже – «з рук у руки» та шляхом закладок. Наркобізнес приносив його організаторам до 5 000 000 гривень. Поліцейські затримали фігурантів та повідомили їм про підозру. Зловмисники під вартою, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, до складу злочинної організації входили мешканці Хмельницької, Київської областей та Києва. Організатор вже мав проблеми із законом за незаконні операції з наркотиками, тож, маючи певні зв’язки у кримінальних колах, підібрав собі помічників з таким самим минулим. Він налагодив роботу двох лабораторій, що знаходилися у приватних оселях спільників у столиці та столичному регіоні. Усе необхідне обладнання та компоненти ділки замовляли через інтернет. За одну зміну виробляли від 1 до 3 кг метадону та амфетаміну.

Надалі «товар» фасувався у пакунки від 500 г до 3 кг та через довірену особу організатора збувався роздрібним дилерам. Замовлення приймали через закриті месенджери або особисто. Розповсюджували метадон та амфетамін методом «з рук в руки» та шляхом «закладок» на території Хмельницької та Київської областей.

Від продажу наркотиків організатор отримував до 5 000 000 гривень на місяць, які розподілялися між всіма учасниками та вкладалися у розвиток наркобізнесу.

Для знешкодження діяльності нарколабораторій та затримання учасників злочинної організації поліцейські провели спецоперацію. У ній були задіяні оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій, прокурори Хмельницької обласної прокуратури, працівники обласного управління СБУ, бійці КОРД та полку поліції особливого призначення в Київській області.

За її результатами правоохоронці затримали організатора та вісьмох учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення понад 60 обшуків вилучили лабораторне обладнання, прекурсори та інші компоненти для виготовлення наркотиків, кущі конопель, готові до збуту наркотики, арсенал зброї, чорнові записи, гроші в національній та іноземній валюті в сумі понад 350 000 гривень та дев’ять елітних транспортних засобів.

Наразі усім затриманим слідчі поліції повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній),

•⁠ ⁠ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 та 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів),

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

•⁠ ⁠ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваним судом обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України