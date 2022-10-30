хмельницькі поліцейські виявили російського нелегала з «багатим» кримінальним минулим

38-річний росіянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, а останні 14 років перебував у колонії за вбивство.

Співробітники міграційної поліції ГУНП в Хмельницькій області отримали інформацію про те, що нелегал 27 жовтня звільняється із Райківецької виправної колонії. Разом з тим оперативникам було відомо, що порушник за період ув’язнення налагодив тісні зв’язки в кримінальному світі та після звільнення планував залишитись в Україні і продовжувати займатись протиправною діяльністю.

Зважаючи на це, співробітники поліції разом з колегами із міграційної служби зустріли нелегала на виході з колонії і доправили в УДМСУ в Хмельницькій області, де на нього склали протокол за порушення міграційного законодавства.

Після цього росіянина мали б видворити за межі України. Але оскільки зараз ця процедура не є можливою, його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області