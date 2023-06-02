Хмельницькі поліцейські затримали організаторів розгалуженої мережі збуту наркотиків

Збували ділки солі «PVP», канабіс та метадон. До постачання та збуту наркотиків і психотропів залучили наркозалежних осіб, частина з яких знаходиться на замісній терапії. Саме вони за винагороду постачали організаторам метадон, а у разі відмови співпрацювати – ставили їх на так званий «лічильник».

Знешкодили діяльність наркоугруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Організував його діяльність неодноразово засуджений місцевий мешканець, який прагнув отримати статус так званого «смотрящого» за містом у регіоні. Як спільників залучив осіб із кримінальним досвідом, з якими познайомився під час перебування у місцях позбавлення волі.

Фігуранти підшукували наркозалежних осіб, які перебувають на замісній терапії і за винагороду готові їм постачати та збувати метадон. Тим, хто відмовлявся, погрожували або ставили на так званий «лічильник» – 5 000-10 000 гривень щомісяця. Аби підняти вартість «товару», подрібнювали пігулки до порошкоподібного стану. Надалі збували «товар» – солі «PVP», канабіс та метадон – серед наркозалежних та інших осіб методом «з рук у руки».

Оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали лідера злочинної групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Окрім того, за результатами проведення 19-ти санкціонованих обшуків вилучили наркотичні та психотропні речовини, «чорнові» записи з «клієнтами» та «боржниками», зброю.

За клопотанням прокурорів Хмельницької прокуратури усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України