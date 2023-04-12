Хмельницькі поліцейські затримали учасника угруповання, яке допомогало ухилянтам від мобілізації

До організації причетні кілька мешканців Одеси. Вартість підстав для перетину кордону стартувала від 3000 доларів США залежно від регіону проживання та строків виїзду.

Ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі обласної поліції спільно з працівниками облуправління СБУ та Хмельницької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, до організації злочинної схеми причетні кілька мешканців Одещини. Фігуранти пропонували підстави, які допоможуть безперешкодно перетнути кордон – фіктивні документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Ціна такого «квитка» стартувала від 3000 доларів США. Все залежало від місця проживання «клієнта» та терміновості виїзду.

Учора, 11 квітня, одного з учасників угруповання правоохоронці затримали в Одесі. Він саме передав чоловікові необхідні документи та отримав за них 3000 доларів США.

Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому та іншим причетним особам. Кримінальне провадження розслідується за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За скоєне може загрожувати до девʼяти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України