Хмельницькі правоохоронці видворили за межі України кримінальника-нелегала з Молдови

43-річного порушника міграційного законодавства з багатим кримінальним минулим 3 березня оперативники міграційної поліції та управління стратегічних розслідувань спільно з колегами із міграційної служби доправили до прикордонного пункту пропуску «Могилів-Подільський», де передали прикордонникам для подальшого видворення.

Громадянин Молдови неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, наркозлочини і навіть убивство. Оперативники міграційної поліції отримали інформацію, що після виходу із в’язниці він має намір використовувати свої зв’язки в кримінальному світі і продовжувати злочинну діяльність.

Тож прямо на виході з Райківецької виправної колонії, де він відбував покарання за зберігання наркотиків, нелегала зустріли правоохоронці.

Того ж дня Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення про примусове видворення порушника міграційного законодавства за межі України.

Правоохоронці супроводили громадянина Молдови до прикордонного пункту пропуску «Могилів-Подільський», де передали прикордонникам для проведення процедури видворення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області